La morte di Giorgio Giammona e Antonio Galatola sconvolse la Sicilia e scosse le coscienze, contribuendo alla nascita del movimento per LGBT+ in Italia

Esiste una malinconia sottile e lancinante che avvolge il mese di ottobre, quando le foglie caduche rivestono la terra e il vento dell’Etna comincia a farsi pungente. È proprio nell’ottobre del 1980 che la Sicilia — e con essa l'Italia intera — consumò una delle sue pagine più drammatiche, oscure e struggenti: il delitto di Giarre. La vicenda di Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, per tutti «Zitangela» e Toni, non fu soltanto un fatto di cronaca nera, ma il doloroso tornasole di una provincia bigotta e spietata, sfociato tuttavia nella genesi del riscatto civile dell'intero movimento LGBT+ italiano.

Genesis di un idillio proibito: l'incontro tra Giorgio e Toni

La storia tra Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola nasce sotto il cielo torrido della provincia catanese alla fine degli anni Settanta. Giorgio ha venticinque anni, uno sguardo fiero e profondo, temprato dalle precoci ferite dell'emarginazione. Toni ne ha appena quindici, la grazia pura dell'adolescenza e un’anima candida incline alla dolcezza. I loro destini si incrociano in un contesto sociale impervio, dove le strade sbrecciate di Giarre si trasformano ben presto nell'arena di una condanna silenziosa ma implacabile.

Giorgio è già segnato dal marchio dell'infamia paesana, sorpreso tempo prima a bordo di un'automobile insieme a un altro uomo. Porta sulle spalle il peso sociologico e culturale dell'ostracismo. Nei bar, nelle piazze, negli angoli delle vie, è conosciuto con il soprannome ingiurioso di «puppo» o «Zitangela». Toni, al contrario, è un ragazzo ancora integro, che lavora come manovale e aiuta la famiglia, fino a quando l'amicizia con Giorgio non si muta nell'affetto più puro, assoluto e totalizzante.

Nonostante la differenza d'età e la consapevolezza del pericolo, i due ragazzi scelgono di non nascondersi. Si cercano con la disperata fame d'aria di chi sa che il proprio tempo è contato. Passeggiano insieme, condividono i sogni semplici di una giovinezza negata, trasformando la loro complicità in una fortezza inespugnabile contro la violenza circostante.

La gogna di paese: l'omofobia sistemica della provincia siciliana

Nella Giarre di quarantasei anni fa, imbevuta di una morale arcaica, patriarcale e miope, il loro affetto non è semplicemente incompreso: è percepito come una provocazione intollerabile, un vulnus all'onore della comunità. L'omofobia non si manifesta soltanto attraverso la brutalità fisica, ma tramite una pervasiva gogna psicologica che stritola i due giovani giorno dopo giorno.

I ragazzi vengono rincorsi dal mormorio strisciante delle viuzze, dagli sguardi carichi di scherno, risate di scherno, sputi e ingiurie gridate a mezza bocca al loro passaggio. Per le famiglie di entrambi, il peso della vergogna sociale diventa insostenibile: pressioni, inviti reiterati a troncare ogni rapporto, tentativi disperati di separare due anime oramai saldate dall'incanto dell'amore.

Eppure, più la morsa del pregiudizio si fa serrata, più Giorgio e Toni si aggrappano l'uno all'altro, sfidando la morale collettiva con la sola, inerme dignità della loro vicinanza.

La scomparsa e il tragico ritrovamento: l'«uccisione romantica»

È la metà di ottobre del 1980 quando di Giorgio e Toni si perdono le tracce. Per due lunghe settimane, il paese sembra ripiegarsi in un silenzio omertoso e pesante. Poi, la mattina del 31 ottobre 1980, la terribile scoperta scuote le campagne della frazione giarrese.

I corpi di Giorgio e Toni vengono ritrovati adagiati sotto un albero di pino nella vigna della macchia mediterranea, distanti pochi passi l'uno dall'altro, le mani quasi a sfiorarsi nel supremo e straziante gesto di un'unione indissolubile. La morte li ha sorpresi da giorni. Entrambi recano un foro di proiettile alla testa, esploso da una pistola calibro 7,65. Accanto ai cadaveri ormai consumati dal tempo viene rinvenuto un biglietto stropicciato, una testimonianza di devozione disperata: «La nostra vita non ha più senso senza il nostro amore».

Un patto di morte siglato per sfuggire all'inferno della discriminazione? Un'uccisione romantica dettata dall'impossibilità di vivere alla luce del sole? O, piuttosto, un duplice omicidio d'odio, commissionato ed eseguito per lavare col sangue l'onta dell'inaccettabile?

Le storture giudiziarie: un'inchiesta colma d'ombre e depistaggi

Le indagini che seguono il ritrovamento dei salmi lasciano sgomenti gli osservatori del tempo e gli storici di oggi. La risposta degli apparati investigativi e della magistratura si rivela sin dai primi istanti inadeguata, frettolosa e viziata dal pregiudizio.

Invece di scavare a fondo nell'ambiente paesano e negli ambienti della criminalità locale, le forze dell'ordine indirizzano celermente i sospetti verso il nipote tredicenne di Toni, Francesco Messina. Il ragazzino, condotto in caserma, rilascia una confessione shock: dichiara di essere stato costretto dai due innamorati a sparare loro alla testa, sotto la minaccia di armi e dietro il ricatto di un suicidio assistito, poiché loro due non avevano il coraggio di premere il grilletto.

Poche ore dopo, tuttavia, il giovanissimo ritratta drammaticamente la versione, affermando di essere stato intimidito e minacciato dalle forze dell'ordine per addossarsi una colpa non sua. La legge italiana, peraltro, dichiara il tredicenne non imputabile per la giovane età: la pista si chiude così in un vicolo cieco, consentendo alla macchina giudiziaria di archiviare il caso senza individuare alcun colpevole.

Le ricerche non furono né giuste né corrette. Vi fu l'evidente e deliberata volontà di stendere un velo d'ombra sulla vicenda, derubricandola a mero fatto privato o tragicommedia familiare, pur di proteggere la facciata intonsa della comunità e coprire i veri esecutori di un'esecuzione maturata nel degrado dell'omofobia di paese.

La rinascita dalle ceneri: la nascita di Arcigay, Nichi Vendola e il Pride

Ma il sangue inoculato nella terra di Giarre non scorre invano. Se la giustizia degli uomini fallisce nell'aula di tribunale, la tragedia di Giorgio e Toni scuote profondamente la coscienza collettiva dell'intellighenzia e dell'attivismo italiano.

Il delitto rompe il muro dell'indifferenza. Un giovane studente di lettere e attivista pugliese, Nichi Vendola, insieme a figure storiche del movimento come Massimo Consoli e Don Marco Bisceglia, intuisce che il martirio di Giarre non può rimanere impunito. Nel dicembre del 1980, a soli due mesi dall'eccidio, viene fondato a Palermo il primo nucleo di Arcigay, la prima associazione per la tutela dei diritti degli omosessuali su scala nazionale.

Da quel terreno fecondato dal dolore scaturisce la consapevolezza politica del movimento LGBT+ italiano. L'orrore di Giarre diventa la pietra angolare, la matrice simbolica che darà vita alle prime manifestazioni di piazza, alla nascita dei circoli territoriali e alla gloriosa stagione dei Pride italiani. La sofferenza e il sacrificio di due ragazzi di provincia si trasformano così nel volano irrinunciabile della libertà di intere generazioni.

La memoria cinematografica: "Stranizza d'amuri" di Beppe Fiorello

A restituire carne, poesia e dignità storica a questa vicenda ha pensato, in epoca recente, la delicatezza del capolavoro cinematografico di Beppe Fiorello, "Stranizza d'amuri".

Con uno sguardo intriso di rispetto e pudore, Fiorello rievoca l'estate rovente del 1980 attraverso i volti e i corpi di Gianni e Nino (trasfigurazione cinematografica di Giorgio e Toni). Il film evita con cura il macabro e la morbosità della cronaca nera, scegliendo di celebrare la bellezza purissima di un affetto nato tra la polvere dei cantieri, i viaggi in vespa e la natura rigogliosa della Sicilia. Stranizza d'amuri si erge a elegia dell'innocenza spezzata, dimostrando come la poesia di un incontro autentico sappia risplendere oltre la cecità e la ferocia degli uomini.

La giustizia dell'Amore e il trionfo dell'Eterno

Esiste una giustizia umana, fallace, miope e condizionata dai tempi storici. D'altra parte, esiste una giustizia dell'Amore, immobile, superiore e immortale. Il giudizio della storia ha definitivamente ribaltato la sentenza della provincia retriva: chi pensava di sotterrare il sentimento di Giorgio e Toni ha finito, suo malgrado, per consegnarlo all'eternità.

L'amore vero non si estingue con la cessazione biologica dei corpi, né si arresta dinanzi alle barriere dell'odio e del pregiudizio. Sopravvive come un faro di dignità, ricordando al mondo che nessuna legge o violenza potrà mai soffocare la libertà di amarsi.