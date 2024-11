Avrebbe accoltellato il fratello minore perché escluso dalle nozze di quest’ultimo. In particolare il 34enne, colpito con una coltellata ad un fianco, è finito in ospedale, dove nella notte è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è tuttora ricoverato nel Policlinico di Bari ma non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto la notte scorsa a Corato, nel Barese, sotto la casa dello sposo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Corato e della compagnia di Molfetta, coordinati dalla Procura di Trani.





A quanto si apprende, i due fratelli da tempo non erano in buoni rapporti a causa di continui e vecchi litigi iniziati anni fa, tanto che da un po' non si rivolgevano la parola. Il mancato invito al matrimonio quindi, sarebbe stato solo un pretesto da parte del fratello maggiore per l'ennesimo scontro con il fratello minore. Quello che fino ad ora è stato ricostruito è frutto del racconto della persona offesa e dei testimoni che hanno assistito all'aggressione.