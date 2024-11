Ricerche in corso nell'area di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. La famiglia si era rifugiata sul tetto per sfuggire alla furia dell'acqua e del fango

Il maltempo si sta abbattendo sulla Toscana. Sono in corso da stanotte le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina (Pisa). La famiglia si era rifugiata sul tetto dell’abitazione a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. Sono stati salvati sul tetto padre, madre e nonno, turisti stranieri. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni con sommozzatori, soccorritore fluviali, cinofili, dronisti e squadre ordinarie.

«221 millimetri di pioggia in poche ore, ma soprattutto 76 millimetri in trenta minuti. Mai nel tempo è stato registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Una furia di acqua e fango», è il racconto fatto sui social la sindaca di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini.

Intanto anche a Livorno, i vigili del fuoco con il supporto dei colleghi di Follonica (Grosseto) e i sommozzatori di Livorno e Firenze, stanno intervenendo per la forte ondata di maltempo che ha colpito la provincia livornese, in particolare nelle zone di Donoratico, Castagneto Carducci e San Vincenzo: al momento, si spiega, sono circa 80 le unità dei vigili del fuoco impegnate prevalentemente per danni d'acqua e allagamenti. In corso anche salvataggi di persone che si trovano in situazioni precarie. Mobilitato anche personale specializzato in soccorso acquatico proveniente dai comandi di Firenze, Lucca e Massa Carrara.