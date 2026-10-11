La lesione individuata durante alcuni controlli medici sarebbe in una fase molto iniziale e ben circoscritta. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli. Il Vaticano parla di una degenza di circa una settimana

Un annuncio inatteso, che suscita preoccupazione nel mondo cattolico. Papa Leone XIV ha rivelato oggi, domenica 11 ottobre, al termine dell’Angelus, di avere un nodulo al polmone che dovrà essere rimosso chirurgicamente nei prossimi giorni.

«I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato», ha detto il Pontefice, spiegando di aver deciso di sottoporsi all’intervento seguendo le indicazioni degli specialisti.

La notizia è stata successivamente accompagnata da ulteriori informazioni del portavoce vaticano Matteo Bruni: l’operazione è prevista nei primi giorni della prossima settimana all’ospedale Gemelli di Roma, con una degenza stimata in circa sette giorni.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla natura della lesione. La diagnosi definitiva non è dunque nota e non è possibile stabilire, sulla base delle informazioni disponibili, se il nodulo sia benigno o maligno.

A 71 anni, Leone XIV non aveva finora reso pubblici problemi di salute significativi. La notizia apre ora interrogativi anche sui suoi impegni futuri, a partire dal viaggio apostolico in America Latina previsto a novembre, per Uruguay, Argentina e Perù.

Il Papa ha concluso il suo annuncio ringraziando i fedeli per la vicinanza spirituale e affidandosi alle loro preghiere. La Chiesa guarda con apprensione ai prossimi giorni, in attesa dell’intervento e degli aggiornamenti sulle condizioni del Pontefice.