É successo al porto di Palinuro, in Campania. Nulla da fare purtroppo per la povera bestiola sfuggita al controllo della padrona durante la consueta passeggiata

"Polpo killer". Da ore, sul web, circola una notizia che arriva da Palinuro, in provincia di Salerno. Un cane di piccola taglia è sfuggito al controllo della padrona, cadendo tra gli scogli del molo. Durante le operazioni di soccorso, sul posto vigili del fuoco e capitaneria di porto, un grosso polipo avrebbe agganciato la bestiolina, lo avrebbe portato con sé sott'acqua e ne avrebbe provocato la morte.

Una scena a dir poco agghiacciante. Ma è bastato chiedere conferma dell'accaduto al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Salerno per capire che, in realtà, la dinamica dell'accaduto non è stata esattamente quella descritta. Intanto, chiariamo subito: nessun mostro dei mari mangiatore di cani. É vero che lo sfortunato cagnolino è finito tra i massi frangiflutto del porto di Palinuro e che da solo purtroppo non è riuscito a tornare dall'amata padrona.

Purtroppo, quando i vigili del fuoco hanno raggiunto il molo di Palinuro, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita: il cane era già morto. Non hanno neanche potuto recuperare la carcassa poiché è stata trascinata via davanti ai loro occhi. Ed è qui, appunto, che è entrato in scena il polpo: è stato infatti il grosso pesce ad afferrare il cane, ormai già morto, portandolo con sé nella sua tana in fondo al mare. Un racconto, insomma, vero a metà.