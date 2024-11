Giovanni Ferrero si conferma l’uomo più ricco d’Italia e 32 esimo al mondo con 39 miliardi di dollari in cassaforte. L’imprenditore supera il patrimonio dell’americano John Mars, “papà” delle iconiche barrette al cioccolato che vanta invece una fortuna di 38 miliardi. La lista dei paperoni a livello mondiale è stata stilata da Forbes. Mr Nutella resta saldo in cima alla classifica italiana dei più ricchi. Ferrero, 59 anni, è presidente esecutivo della multinazionale di Alba nonché autore di diversi romanzi. Negli ultimi anni ha incrementato la sua ricchezza passando da 23 a 39 miliardi.

Al secondo posto troviamo invece Giorgio Armani con 13 miliardi, il terzo Piero Ferrari, 7,6 miliardi. Quarto posto in classifica per la proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini (6,8 miliardi di dollari), Massimiliana Landini Aleotti. È l’unica donna a ricoprire un posto così alto in classifica. Con un gruzzoletto pari a 6,7 miliardi, conquista il quinto posto Sergio Stevanato, presidente emerito di Stevanato Group, tra i più importanti gruppi mondiali di fiale di vetro e cartucce per le penne d’insulina.

Al sesto posto si trovano i coniugi Miuccia Prada e Patrizio Bertelli (4,5 miliardi), seguiti da Giuseppe De’Longhi (4,4 miliardi). Nono Giuseppe Crippa (4,1 miliardi), fondatore di Technoprobe, tra i più importanti produttori mondiali delle schede per i test dei microchip. Chiude la top ten un pari merito tra 11 miliardari, inclusi gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio: i figli Claudio, Clemente, Leonardo, Luca, Marisa e Paola, la vedova, Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, nato dal precedente matrimonio di Zampillo con il banchiere Paolo Basilico.