Si chiama Hitler Mussolini Simeón Flores il candidato che ha conquistato la vittoria nel distretto peruviano di Queropalca. Ha ottenuto 229 voti, superando di misura gli avversari in una sfida serrata

Si chiama Hitler Mussolini Simeón Flores il candidato che ha conquistato la vittoria alle elezioni nel distretto di Queropalca, in Perù. Il rappresentante del partito Ahora Nación, formazione di centrosinistra democratico, ha ottenuto 229 voti, pari al 34,54% delle preferenze, affermandosi in una competizione elettorale particolarmente combattuta.

Una vittoria con pochi voti di scarto

Il risultato ha premiato Hitler Mussolini Simeón Flores, che ha superato il candidato di Renovación Popular Perú, fermatosi a 204 voti, equivalenti al 30,76%. Al terzo posto si è classificata la lista País para Todos, con 187 preferenze.

Tra il primo e il terzo classificato la differenza è stata quindi di appena 42 voti, a conferma di una sfida elettorale dall'esito incerto fino allo scrutinio finale. Nel complesso, le schede valide conteggiate sono state 663.

Più distanziate le altre formazioni in corsa: Alianza para el Progreso e Somos Perú hanno raccolto appena otto voti ciascuna.

Il nome che ha attirato l'attenzione

Al di là del risultato elettorale, a richiamare l'attenzione è soprattutto il nome del vincitore: Hitler Mussolini Simeón Flores. La combinazione dei nomi, che richiama due figure centrali della storia dei regimi totalitari europei del Novecento, ha suscitato curiosità.