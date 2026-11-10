A lanciare la provocazione è stato Vitaly Borodin, presidente della Commissione per la sicurezza e la lotta alla corruzione, e non è rimasto solo. Ma a opporsi ci sono persino alcuni fedelissimi di Putin

In Russia scoppia una polemica surreale sulla pizza italiana, accusata di essere il simbolo di un Paese «ostile» che sostiene militarmente l’Ucraina. C’è chi vorrebbe cancellarla dai menu dei bambini per sostituirla con piatti della tradizione russa. Ma il risultato è clamoroso: a difendere la pizza sono arrivati persino alcuni fedelissimi del mondo ultranazionalista vicino a Putin.

«La pizza è un prodotto di un Paese ostile»

A lanciare la provocazione è stato, il 3 novembre, Vitaly Borodin, presidente della Commissione per la sicurezza e la lotta alla corruzione. Secondo lui, i bambini russi non dovrebbero mangiare pizza a scuola perché si tratta di un prodotto italiano, proveniente da un Paese che fornisce armi a Kiev.

Una polemica che poteva sembrare l’ennesima trovata propagandistica. Ma due giorni dopo è arrivata una presa di posizione ben più pesante. Elena Yampolskaja, prima consigliera di Putin per la Cultura, ha sostenuto che «la pizza non è certo il cibo che deve stare nelle scuole», sia per ragioni alimentari sia per una questione di identità nazionale.

La sua proposta? Tornare alla cucina tradizionale russa, facendo conoscere ai bambini piatti come la kulebjaka, una torta salata ripiena, e il rasstegai, un panino di pasta lievitata farcito e servito spesso con le zuppe. Insomma, via margherita e quattro stagioni: nelle mense dovrebbe tornare protagonista la tradizione russa. Continua a leggere su LaCapitaleNews.it