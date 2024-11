Una grande folla ha reso omaggio al dissidente russo morto in Siberia. In pochi hanno potuto assistere alla cerimonia, ma erano circa 3mila coloro che hanno atteso all'esterno per rendere l'ultimo saluto

A più di un’ora dall’inizio della funzione, erano già oltre mille le persone assiepate davanti alla chiesa dell'Icona della Madre di Dio, a Mosca, per i funerali di Alexei Navalny, l'oppositore russo morto in un carcere in Siberia. Decine i veicoli delle forze dell'ordine e alcuni camion della polizia. Il Cremlino aveva messo in guardia contro qualsiasi manifestazione «non autorizzata» durante le esequie: «Qualsiasi manifestazione non autorizzata sarà una violazione della legge. Di conseguenza, coloro che vi prenderanno parte saranno ritenuti responsabili in conformità alla legge in vigore», ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa Tass.

In una Russia in cui tv e media ufficiali hanno ignorato l'evento, il team della Fondazione anticorruzione si è preso la responsabilità di fornire una diretta streaming live, più di 130.000 le persone sintonizzate.

All’arrivo del feretro, la folla ha applaudito e scandito «Navalny, Navalny» in omaggio all'oppositore russo. E poi: «Tu non hai avuto paura e noi non abbiamo paura». Almeno 2-3mila le persone che hanno atteso fuori dalla chiesa e nelle strade circostanti poiché l'ingresso è stato consentito solo a pochi oltre ai familiari. All'esterno sono rimasti anche gli ambasciatori e diplomatici occidentali.

La madre di Navalny, Lyudmila, è stata abbracciata da molte persone. In un video condiviso sui social, e ripreso dalla Bbc, si vedono diverse persone avvicinarsi dicendo: «Grazie per tuo figlio» e «perdonaci».

Subito dopo la fine della cerimonia, la bara ha intrapreso il viaggio verso il cimitero di Borisovskoye, dove la salma riposerà. Alcune persone hanno gettato fiori sul carro funebre gridando: «La Russia sarà libera!». Anche l'incaricato d'affari italiano Pietro Sferra Carini ha lanciato un fiore rosso sull'auto.