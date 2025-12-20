È successo ieri pomeriggio a Laudes. A lanciare l’allarme l’amico che era con lui con una telefonata alla propria madre

Un bambino di 10 anni ha perso la vita ieri sera in Val Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato intorno alle ore 17 a Laudes, nei pressi di Malles, come riportano i giornali Alto Adige e Dolomiten. Il bambino (J., l'iniziale del suo nome di battesimo) di dieci anni si trovava in compagnia di un amico undicenne nel parco giochi del paesino.

A un certo punto - apprende l'Ansa - hanno deciso di salire lungo un sentiero su un pendio nelle vicinanze, denominato Sartwand, per raggiungere una piccola malga. Durante la salita si sono però persi e sono finiti su una parete di roccia. Nella speranza di ritrovare il sentiero, hanno proseguito a salire, ma a un certo punto uno dei due è scivolato e precipitato per un centinaio di metri.

È stato l'amico a lanciare l'allarme, chiamando con il telefonino la propria madre. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino della Guardia di finanza di Silandro, quello dell'Alpenverein e i Vigili del fuoco. I soccorritori hanno messo in sicurezza il ragazzino sopravvissuto, che si trovava in un punto molto esposto. Il bambino è stato recuperato con il verricello dall'elicottero della Guardia di finanza, dotato di visori notturni. L'elicottero Pelikan 3 ha invece illuminato con un faro la zona per gli altri soccorritori.

Il bimbo, sotto shock, è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale per i controlli del caso. L'elicottero ha poi anche recuperato la salma del altro ragazzino. Tutto l'intervento è durato quasi quattro ore. Il paese di Laudes di 600 abitanti è in lutto. «Qui tutti conoscono tutti. Siamo tutti molto colpiti da questa tragedia, anche perché molti di noi hanno figli di quella età», racconta all'Ansa il sindaco di Malles, Josef Thurner. Il primo cittadino si era recato ancora ieri sul posto per assistere all'intervento e per manifestare la vicinanza alle due famiglie colpite dalla tragedia.