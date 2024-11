Circa 30mila litri di prosecco, non ancora lavorato, sono andati persi in un’azienda vinicola di Fontanelle, in provincia di Treviso. Il “prezioso” liquido è fuoriuscito da uno dei silos della cantina forse a causa del troppo mosto per riversarsi in strada come testimoniato dal video girato da un operaio e subito divenuto virale (pubblicato dall'agenzia Dns). Da accertare le cause dell’incidente ma si ipotizza l’errore umano.