È di 14 morti il drammatico bilancio delle vittime dell'incidente alla funivia del Mottarone, a Stresa.Tra i feriti vi erano due bambini, di 9 e 5 anni. Le condizioni del più grande sono apparse subito disperate e il piccolo è infatti deceduto dopo qualche ora.

Due bimbi in ospedale

Sulla cabina della funivia Stresa-Mottarone precipitata c'erano una decina di persone. I due piccoli erano stati portati con le eliambulanze a Torino. L'incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri.

L'incidente in un tratto impervio

Il sinistro è dunque avvenuto in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili. Sul posto lavorano gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118.



La funivia del Mottarone è stata aperta il 24 aprile dopo il periodo di chiusura dovuta alle restrizioni Covid. L'impianto collega il Piazzale Lido di Stresa alla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. Un tratto panoramico della durata di 20 minuti diviso in due tronconi.