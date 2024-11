La vittima, un uomo di 67 anni, lavorava in un'azienda di logistica. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma ogni tentativo è risultato inutile

Un operaio di 67 anni ha perso la vita questa mattina attorno alle 6.30 in un incidente sul lavoro in un'azienda di logistica di Parma. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un camion in manovra nel cortile dello stabilimento rimanendo ucciso sul colpo.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118: i medici hanno tentato di rianimare l'operaio ma ogni tentativo è stato inutile. Per i rilievi di legge sul posto i carabinieri e la medicina del lavoro.