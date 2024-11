La nebbia spacca in due l'Italia: a causa di diversi incidenti verificatisi in presenza di nebbia sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso - poco prima delle 9 - il tratto fra Piacenza (dal bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia) e Parma in direzione Bologna. Code nel tratto chiuso. Chiuse in entrata, in entrambe le direzioni, le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza.

Almeno una trentina i veicoli coinvolti nella serie di incidenti. Scattata la procedura di emergenza e la chiusura del tratto Piacenza-Parma in direzione Bologna. Sul posto Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e mezzi di soccorso. Sono almeno due i punti dove si sono verificati gli incidenti ad altezza Alseno (provincia di Piacenza) in direzione Bologna, tra i km 80 e 85. Il 118 ha inviato sul posto diversi mezzi sia da Piacenza sia da Fidenza e sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Piacenza e Fiorenzuola. Impegnate diverse pattuglie dalla Polizia stradale.

Banchi di nebbia anche sulla A22 tra Verona e Modena, al momento senza chiusure. Nei giorni scorsi era stato chiuso un tratto di circa 80 chilometri per tre giorni di fila.