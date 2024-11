Impiantato in Inghilterra, per la prima volta al mondo, un occhio protesico stampato in 3D completamente digitale. Il paziente, Steve Verze, è un ingegnere di 47 anni. L'intervento è stato eseguito al Moorfields Eye Hospital di Londra. Verze ha provato per la prima volta il suo nuovo occhio l'11 novembre, insieme a una tradizionale protesi acrilica. Il 25 novembre è tornato a casa con solo il suo occhio stampato in 3D. «Ho bisogno di una protesi oculare da quando avevo 20 anni e mi sono sempre sentito a disagio», ha detto Verze. «Questo nuovo occhio ha un aspetto fantastico».

Rispetto alla tradizionale protesi acrilica, la protesi oculare stampata in 3D è più realistica e definita, e dà la percezione della profondità reale della pupilla. A differenza dei metodi tradizionali, utilizza scansioni dell'occhio invece di uno stampo invasivo della cavità oculare. Anche la velocità del processo di produzione, fanno notare dall'ospedale, è un elemento che potrebbe favorire l'utilizzo di protesi oculari stampate in 3D.

«I tradizionali occhi protesici acrilici sono dipinti a mano e richiedono circa sei settimane per essere completati. Con la stampa 3D, una volta eseguita la scansione, la protesi può essere stampata entro due ore e mezza. Viene quindi inviata a un oculista per essere rifinita, lucidata e adattata. L'intero processo richiede solo due o tre settimane».

«Siamo entusiasti del potenziale di questo occhio protesico completamente digitale», dichiara il professor Mandeep Sagoo, consulente oculista presso il Moorfields Eye Hospital. «L'auspicio è che l'imminente sperimentazione clinica fornisca prove solide sul valore di questa nuova tecnologia, mostrando la differenza che fa per i pazienti e la sua utilità per ridurre le liste di attesa».