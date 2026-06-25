L’Iran alza il livello dello scontro diplomatico e chiama direttamente in causa l’Italia. A far esplodere il caso sono state le dichiarazioni del segretario generale della Nato, Mark Rutte, che nei giorni scorsi ha affermato come circa 500 aerei americani siano decollati dalle basi statunitensi presenti sul territorio italiano per sostenere l’operazione militare contro Teheran.

Parole che hanno immediatamente provocato una reazione durissima da parte della Repubblica islamica. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqei, ha accusato apertamente Roma e Bucarest di aver sostenuto l’azione militare statunitense e israeliana.

«L’Italia e la Romania sono esplicitamente nominate dal segretario generale della Nato come partecipanti all’aggressione contro l’Iran. Essi, insieme a tutti gli altri Paesi europei che hanno sostenuto l’aggressione americano-israeliana contro l’Iran, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione», ha scritto Baqei sui social. Continua a leggere su LaCapitaleNews.it