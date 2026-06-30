Donald Trump sostiene che l'Iran ha richiesto un incontro in Qatar, ma Teheran nega che siano previsti negoziati diretti con Washington. E' l'ennesimo capitolo nel gioco delle parti tra il regime e Washington, dopo che entrambe le capitali hanno annunciato di aver inviato delegazioni in Qatar, rilasciando però dichiarazioni contraddittorie sui loro obiettivi. L'accordo preliminare, ripetutamente messo a dura prova dalle armi, è stato anche ostacolato da affermazioni contrastanti.

Subito dopo il post su Truth in cui Trump parlava dell'incontro a Doha con l'Iran, la sua portavoce ha dichiarato a Fox News che l'inviato statunitense Steve Witkoff e il consigliere e genero di Trump, Jared Kushner, sarebbero volati a Doha per incontri di alto livello e la Cnn ha riportato che Witkoff era già in viaggio verso il Qatar. Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha dichiarato ieri che la delegazione di esperti iraniani che si recherà a Doha in settimana non ha in programma alcun incontro con gli americani. "Non siamo ancora entrati nella fase di negoziazione di un accordo definitivo", ha affermato, precisando che "nei prossimi giorni non avremo alcun incontro negoziale con la controparte statunitense a nessun livello".

Il blocco dello Stretto di Hormuz rimane un punto critico nei negoziati. Teheran ha annunciato i primi colloqui con l'Omani dopo la firma dell'accordo. "Durante un viaggio a Muscat, si è tenuta la prima riunione del Comitato congiunto di Hormuz", ha scritto il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibadi su X.

Anche se lo Stretto comprende acque territoriali omanite e iraniane, secondo il diritto internazionale i due Paesi non possono bloccare il passaggio né imporre pedaggi. Domenica l'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo da parte delle navi di aggirare la rotta preferenziale attraverso Hormuz "aumenterebbe le tensioni" in Medio Oriente e ha insistito perché le navi passino attraverso un corridoio vicino alle proprie coste. Intanto le modalità di attuazione del memorandum rimangono poco chiare, con Teheran particolarmente sensibile alla questione dello sminamento. In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il sultano omanita Haitham bin Tariq, Parigi e Muscat hanno affermato che avrebbero condotto operazioni congiunte di sminamento. In risposta, Gharibabadi ha insistito sul fatto che, in base all'accordo, solo l'Iran potrà liberare lo Stretto dalle mine. "La situazione è delicata e complessa. Consigliamo vivamente alla Francia di non complicarla ulteriormente con le sue provocazioni", ha scritto Gharibabadi. Intanto il traffico marittimo ha subito un rallentamento durante il fine settimana dopo che una nave è stata colpita mentre attraversava il canale. Secondo i dati della società di tracciamento marittimo Kpler, sabato hanno attraversato lo stretto 29 navi mercantili e domenica 12. Nessuna nave ha utilizzato il corridoio meridionale attraverso le acque omanite, mentre un'altra società di tracciamento, AXSMarine, ha rilevato che 44 navi hanno smesso di trasmettere la propria posizione.