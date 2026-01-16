Qatar, Oman, Arabia Saudita ed Egitto hanno svolto un ruolo chiave nel ridurre le tensioni tra Washington e Teheran. Il presidente Usa: «Non vi dirò se agirò»

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di rinviare qualsiasi piano per un attacco militare americano contro l'Iran. Lo ha riferito un alto funzionario statunitense citato dal New York Times.

Secondo la fonte, Netanyahu e Trump hanno avuto un colloquio nella giornata di mercoledì 14 gennaio, quando il presidente Usa ha dichiarato di aver ricevuto informazioni da «fonti molto importanti dall'altra parte» secondo cui l'Iran avrebbe smesso di uccidere manifestanti e non starebbe procedendo con le esecuzioni annunciate.

Le parole di Trump sono state interpretate come un possibile segnale di allontanamento dall'ipotesi di un'azione militare contro Teheran, opzione che la Casa Bianca stava valutando da diversi giorni nel contesto dell’escalation delle tensioni e della repressione interna in Iran.

Trump: «Non vi dirò se agirò»

Trump in realtà non esclude un'azione in tempi brevi. «Non vi dirò se agirò», ha detto in un'intervista telefonica a Nbc News nella quale ha lasciato quindi aperta l'ipotesi di un attacco.

«Abbiamo salvato molte vite ieri», ha aggiunto Trump, riferendosi al fatto che la pressione americana ha contribuito a fermare le uccisioni dei manifestanti e a bloccare alcune esecuzioni previste dal regime di Teheran.

Paesi arabi al lavoro per de-escalation

Qatar, Oman, Arabia Saudita ed Egitto hanno svolto un ruolo chiave nel ridurre le tensioni tra Washington e Teheran dopo intensi sforzi diplomatici nelle ultime 72 ore, riferisce la Cnn, citando un funzionario del Golfo informato sui colloqui. Secondo la fonte, i quattro Paesi arabi hanno sollecitato gli Stati Uniti a evitare attacchi militari contro l'Iran, mettendo in guardia dai rischi per la sicurezza e per l'economia che colpirebbero non solo gli Usa ma l'intera regione.