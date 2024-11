Nuove manifestazioni di protesta contro Netanyahu e per la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza

Decine di manifestanti hanno bloccato Ibn Gvirol Street a Tel Aviv, in concomitanza con lo sciopero generale nel Paese, chiedendo al governo di raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza, tra la diffusa rabbia dell'opinione pubblica per la gestione della guerra da parte del governo.

I manifestanti si sono riuniti anche all'incrocio di Shilat, vicino a Modi'in, e hanno bloccato una strada nella città settentrionale di Rosh Pina, riferisce il Times of Israel. L'Histadrut - uno dei sindacati più potenti del Paese - ha annunciato lo sciopero di un giorno, iniziato questa mattina alle 6, ora locale. Gli uffici governativi e comunali resteranno chiusi, così come le scuole e molte aziende private. Anche l'aeroporto internazionale di Israele, il Ben Gurion, rimarrà chiuso per un periodo imprecisato.

Il blocco dei voli all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, iniziato questa mattina per lo sciopero generale potrebbe essere prorogato oltre le 10 del mattino, nonostante le forti pressioni del governo affinché riprendano le operazioni. Lo hanno dichiarato alcuni funzionari dell'aeroporto al notiziario di Channel 12. Al momento i voli non partono e i bagagli registrati non vengono caricati sugli aerei. Un funzionario della Federazione del lavoro dell'Histadrut ha dichiarato al Canale 12 che l'organizzazione sta valutando di estendere lo sciopero generale a domani.