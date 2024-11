Il primo ministro israeliano Netanyahu nella riunione del gabinetto di sicurezza: «Hanno commesso un grosso errore e ne pagheranno le conseguenze». Consultazioni con gli Usa per capire come calibrare la risposta militare

Israele prepara la risposta all'attacco missilistico dell'Iran: la rappresaglia potrebbe puntare sulle raffinerie di Teheran. È lo scenario che delinea il sito staunitense di news Axios, che analizza il quadro dopo la massiccia azione ieri sera, durante la quale sono stati lanciati circa 180 missili balistici su Tel Aviv e altri obiettivi in tutto il Paese.

Funzionari israeliani stanno valutando una «rappresaglia significativa» all'attacco iraniano entro pochi giorni, che potrebbe colpire gli impianti di produzione di petrolio all'interno dell'Iran e altri siti strategici.

Si ritiene che Israele si stia consultando con gli Stati Uniti su come calibrare la risposta militare, che potrebbe spingere il Medio Oriente sempre più sull'orlo di una guerra regionale. Gli analisti hanno anche ipotizzato che Tel Aviv potrebbe prendere di mira gli impianti del programma nucleare iraniano, anche se gli Stati Uniti potrebbero voler escludere tale opzione a causa della probabilità di un'ulteriore escalation del conflitto.

«Ci saranno gravi conseguenze per questo attacco e lavoreremo con Israele per far sì che ciò accada», ha affermato ieri sera il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, aggiungendo che gli Stati Uniti avrebbero avuto presto «consultazioni in corso con gli israeliani».

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha convocato una riunione del gabinetto di sicurezza ieri sera per discutere di una risposta militare all'attacco. Secondo Axios, i funzionari israeliani hanno concordato in linea di principio di lanciare una rappresaglia, ma hanno dovuto conferire con i funzionari statunitensi sulla cooperazione difensiva del Comando centrale degli Stati Uniti, nonché sulle forniture di munizioni e altro supporto operativo. «L'Iran ha commesso un grosso errore e ne pagherà le conseguenze - ha detto Netanyahu durante l'incontro del gabinetto di sicurezza -. Il regime in Iran non capisce la nostra determinazione a difenderci e la nostra determinazione a vendicarci contro i nostri nemici… Lo capiranno».

I legislatori statunitensi hanno sostenuto un attacco contro la produzione petrolifera iraniana. Il senatore Lindsey Graham, della Carolina del Sud, ha affermato che avrebbe «sollecitato l'amministrazione Biden a coordinare una risposta schiacciante con Israele, a partire dalla capacità dell'Iran di raffinare il petrolio». In una dichiarazione, ha affermato che le raffinerie di petrolio iraniane dovrebbero essere «colpite duramente».