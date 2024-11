È di fatto il primo gay Royal Wedding della storia della Corona Britannica quello celebrato in una chiesetta lontana dai riflettori, a Bridwell Park, nel Devon. A convolare a nozze con il suo compagno James Coyle, non un cittadino qualsiasi, ma il cugino della regina Elisabetta, Lord Ivar Mountbatten.

Ma come avrà reagito la famiglia reale? In realtà in nessun modo. I reali hanno deciso di non fare nulla. Dunque nessun augurio di imperitura felicità ma neanche note di disappunto. Come vada interpretato questo silenzio non è ben chiaro. Certo è che la Regina si è sempre dimostrata molto conservatrice e difficilmente avrebbe "benedetto” una unione tra due uomini, uno dei quali per giunta di sangue reale.





Ma tant'è. Lord Ivar e James si sono sposati, postando su Twitter i momenti più salienti della cerimonia, alla quale hanno preso parte una sessantina di persone. Presenti anche le figlie di Lord Mountbatten, nipoti della regina, Ella, di 22 anni, Alix di 20 anni, e Luli, 15 anni, nate dal precedente matrimonio del Lord. I due sarebbero in ottimi rapporti e la donna non avrebbe nulla contro l'orientamento sessuale del marito. Quello di Lord Ivar Mountbatten, nel 2016, è stato il primo coming out nella storia della Famiglia Reale.