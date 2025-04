Un attacco missilistico contro la capitale ucraina Kyiv nelle prime ore di oggi ha provocato un morto e ferito almeno tre persone e diversi incendi agli edifici, ha dichiarato il sindaco della città. E questo due giorni dopo che un attacco russo ha ucciso 18 persone nella città natale del presidente Volodymyr Zelensky.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che i paramedici sono stati inviati in due distretti di Kiev, mentre l'aeronautica ucraina sostiene che i missili siano entrati nella regione settentrionale di Chernihiv.

«C'è una vittima nell'attacco missilistico di oggi sulla capitale ucraina, Kiev». Lo riferisce Rbc-Ucraina, citando il portavoce dell'Amministrazione militare della città, Yevhen Ievlev. «Purtroppo ci sono informazioni aggiornate su un morto, di cui si sta accertando l'identità».Vitaliy Klitschko, ha chiarito che il corpo della vittima è stato trovato in strada, vicino al luogo dell'esplosione.

«L'attacco missilistico su Kiev continua. Restate nei rifugi!» è stato l'avviso diramato ai residenti. Nell'offensiva sono scoppiati incendi in edifici non residenziali e sono state danneggiate otto auto.

Gli attacchi arrivano mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spinge per un cessate il fuoco parziale tra Russia e Ucraina, a più di tre anni dall'invasione su larga scala da parte di Mosca, e cerca un disgelo nei rapporti con il Cremlino.

L'esercito polacco ha dichiarato di essersi alzato in volo insieme alle forze alleate in risposta agli attacchi russi oltre il confine con l'Ucraina occidentale, con i sistemi di difesa aerea a terra in stato di massima allerta. «A causa dell'intensa attività dell'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che ha effettuato attacchi su oggetti situati, tra l'altro, nell'Ucraina occidentale, è iniziata l'attività dell'aviazione polacca e alleata nel nostro spazio aereo», ha dichiarato il comando operativo su “X”.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato domenica che le sue unità di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 11 droni ucraini.

Le critiche di Zelensky verso gli Usa

Sabato scorso Zelensky ha criticato l'ambasciata statunitense per quella che ha definito una dichiarazione "debole" che non ha incolpato la Russia per l'attacco missilistico mortale alla sua città natale, Kryvyi Rig. Il missile russo ha colpito un'area residenziale vicino a un parco giochi per bambini nella città centrale ucraina. In una dichiarazione sui social media, Zelensky ha nominato ciascuno dei nove bambini uccisi nell'attacco, accusando l'ambasciata statunitense di aver evitato di indicare la Russia come aggressore. I bambini uccisi nell'attacco avevano un'età compresa tra i 3 e i 17 anni.

«Per tutto il giorno di oggi, dopo l'attacco russo a Kryvyi Rih, è stato fatto ogni sforzo in città per salvare vite. Alcuni dei feriti, quelli in condizioni critiche, sono stati trasportati a Dnipro. I dottori stanno facendo del loro meglio per salvare quante più vite possibili. Sono grato a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo sforzo, quelli che hanno risposto immediatamente e quelli che stanno ancora aiutando» ha detto il presidente ucraino in una dichiarazione su X, dove ha aggiunto: «Purtroppo, la reazione dell'ambasciata americana è spiacevolmente sorprendente: un Paese così forte, un popolo così forte - e una reazione così debole».