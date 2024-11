La madre era morta nel 2008 ma i due figli, oggi settantenni, continuavano a ritirare la sua pensione per un totale di 120 mila euro.

I due fratelli, residenti in provincia di Torino e che sono stati denunciati dalla guardia di finanza per "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato", avrebbero "volontariamente" dimenticato di comunicare all'Inps la morte della madre continuando quindi a percepire ogni mese la sua pensione. I circa mille euro al mese venivano regolarmente versati sul conto intestato alla donna per poi essere dirottati su un libretto postale intestato alla madre e ai suoi due figli.

Dei circa 120 mila euro percepiti in maniera illecita dai due fratelli, la guardia di finanza ne ha recuperati poco meno di 100 mila che sono tornati nelle casse dell'Inps.