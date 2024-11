Chiara ed Emilio. Una storia che non conosce ostacoli, che non conosce malattia, che supera la morte. Chiara Quartieri, 41 anni, malata da tempo di tumore è riuscita a coronare il suo sogno d’amore grazie alla mobilitazione di tutto lo staff medico dell’ospedale San Giuseppe di Empoli che ha provveduto all’organizzazione del matrimonio tra i due giovani. Il giorno dopo Claudia è morta.

Tra i due la storia d’amore inizia nel 2011. Chiara è già malata ma non ha perso la speranza di vincere la battaglia. La data del matrimonio è fissata per il 2019. Le sue condizioni peggiorano – riporta il giornale Il Tirreno. Ma i due non rinunciano al loro sogno. Anticipano la data al 29 luglio. Pochi giorni prima però la situazione precipita. A Chiara rimangono solo pochi giorni di vita. Lo staff decide così di organizzare la cerimonia. Dopo poche ore Chiara esala il suo ultimo respiro.