Attore e comico amatissimo, era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite

Alvaro Vitali, attore e comico italiano, è morto a Roma a 75 anni. Amatissimo per il personaggio di Pierino e e per i ruoli in più film della commedia sexy all'italiana.

Ricoverato due settimane fa, l’attore romano era stato «per una broncopolmonite recidiva», come aveva dichiarato l'ex moglie Stefania Corona in una recente intervista.