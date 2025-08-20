VIDEO | L’intervento di polizia e vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Il responsabile, un 26enne senza carta d’imbarco, è stato fermato e potrebbe essere arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato

Momenti di tensione questa mattina al Terminal 1 di Malpensa, nell’area partenze, a causa di un incendio provocato dal lancio di liquido infiammabile sul desk numero 13 del check-in. Responsabile del gesto un uomo di 26 anni, senza carta d’imbarco e dunque non in partenza, bloccato poco dopo dalla Polaria e dal personale della sicurezza.

L’episodio si è verificato poco prima delle 11, quando al numero unico di emergenza sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti una persona in stato di forte agitazione e alcuni rumori che inizialmente erano stati scambiati per spari.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, di origine maliana, oltre a cospargere di liquido infiammabile il banco del check-in, ha colpito la struttura con un martello. In Italia con un permesso di protezione internazionale sussidiaria valido fino al 2027, risulta regolare sul territorio e senza precedenti penali. È stato fermato e potrebbe ora essere arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato. Non si registrano feriti.

La zona interessata è stata immediatamente isolata e raggiunta dai vigili del fuoco del presidio aeroportuale, che hanno spento le fiamme in breve tempo. «La presenza di fumo – spiegano dal comando provinciale – ha reso necessaria l’evacuazione del terminal per ragioni di sicurezza. L’area è stata messa rapidamente in sicurezza e l’attività dello scalo è proseguita senza conseguenze rilevanti sul traffico aereo».

Alcuni presenti hanno raccontato l’accaduto sui social, definendo la scena «una follia». Le immagini dell’incendio e dell’intervento dei soccorsi hanno iniziato a circolare rapidamente online. Qui sotto uno dei video circolati sul web.