Allerta meteo rossa domani per rischio idrogeologico su buona parte dell'Emilia-Romagna, già colpita nei giorni scorsi da piogge ed esondazioni. A inizio maggio infatti il maltempo aveva provocato due morti e circa cinquecento sfollati. Dopo mesi di siccità, in 48 ore era caduta una quantità di pioggia senza precedente che aveva gonfiato fino alla tracimazione i fiumi in pianura e provocato frane e smottamenti in montagna e collina.

Per domani, mercoledì 10 maggio, sono infatti previste piogge diffuse e persistenti su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio. Si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare e montano centro-orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista nella pianura e collina bolognese, ravennate e forlivese, è connessa alle fragilità dovute alle piogge del 2-3 maggio.

L'allerta è stata diramata con un avviso meteo della Protezione civile. L'arrivo di una perturbazione atlantica, informa il Dipartimento, determinerà nelle prossime ore un progressivo peggioramento del tempo, con precipitazioni su gran parte del Paese, in particolare sulle regioni settentrionali, ma anche su gran parte delle regioni del Centro-Sud. L'avviso prevede, dalla serata di oggi, piogge, anche temporali, sulla Lombardia, in estensione a veneto, Emilia-Romagna e provincia di Trento. Dal primo mattino di domani saranno coinvolte anche Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, specie settori occidentali, in estensione a Molise, specie settori occidentali, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.