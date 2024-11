Un pensionato di 80 anni risulterebbe disperso da ieri sera a Licata a causa del maltempo che sta flagellando la Sicilia. Alcuni testimoni hanno notato nel fiume Salso un paio di ciabatte che galleggiavano, poi riconosciute dai familiari dell'anziano di cui non si avevano più notizie. Ricerche sono in corso da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco. La Protezione civile ha diramato per stamane un'allerta rossa nella Sicilia orientale e un'allerta gialla in quella occidentale a causa del maltempo.

Sospesa la circolazione su alcune linee ferroviarie

Le Ferrovie dello Stato hanno diffuso una nota con la quale informano che in base al bollettino meteo diramato dalla Protezione civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5 di oggi e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì è sospesa.

Inoltre, a causa dei danni dovuti al maltempo, la linea Palermo - Trapani, interrotta dalle 19 di ieri, rimarrà chiusa fino alle 12 di oggi. E' stato programmato un servizio sostitutivo con bus nelle stazioni di Agrigento, Castelvetrano, Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Il servizio sarà attivato compatibilmente all'evolversi delle condizioni metereologiche.

Sabato ripristinata linea Genova-Ovada

Proseguiranno oggi i lavori di manutenzione straordinaria di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per ripristinare la linea Genova-Ovada colpita da movimenti franosi lungo i binari tra Rossiglione e Ovada a causa del maltempo. Secondo Ferrovie dello Stato il servizio riprenderà sabato 26 ottobre, nel frattempo un servizio sostitutivo con bus collegherà Genova e Ovada. Sono 60 gli operai e i tecnici di Rfi e delle ditte specializzate che in questi giorni stanno lavorando per garantire la riapertura in sicurezza della linea. Il procedere delle attività è condizionato dalle difficoltà tuttora presenti sulla viabilità stradale. Trenitalia manterrà attivo anche domani il servizio sostitutivo con bus fra Genova e Ovada. Diciotto mezzi effettuano collegamenti diretti senza fermate intermedie e servizi dedicati alle località intermedie.