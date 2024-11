Un'altra vittima del maltempo in Sicilia, nel Catanese: un uomo di 53 anni è morto travolto dall'acqua a Gravina di Catania. Il corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l'auto

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe scesa da una vettura invasa dall'acqua e sarebbe stata travolta.

Nelle campagne di Lentini continuano intanto le ricerche della donna di 61 anni dispersa da due giorni in contrada Ogliastro. Il corpo del marito, agricoltore di 67 anni in pensione, è stato ritrovato ieri in un agrumeto lontano dal luogo dove erano stati visti l'ultima volta. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile.

Il prefetto Maria Carmela Librizzi ha convocato per oggi pomeriggio alle 16.30 una riunione in Prefettura per fare un punto sulla situazione determinatasi a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando da domenica scorsa il territorio provinciale e che dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni.