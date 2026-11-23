Oltre 50 persone hanno accusato malori con sintomi respiratori e oculari, una è finita in ospedale. La polizia ha dichiarato lo stato di emergenza e avviato le indagini per identificare la sostanza

Una persona è in ospedale dopo che una «sostanza sconosciuta» è stata rilasciata nell'aria durante un concerto alla Co-op Live di Manchester ieri sera.

Lo scrive Sky News. Oltre 12.000 persone sono state evacuate.

Poco dopo le 22, la polizia ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito alle segnalazioni di persone che, durante il concerto del rapper Don Toliver, mostravano segni di intossicazione da stupefacenti. Più di 50 persone hanno necessitato di cure sul posto e sono state effettuate operazioni di «decontaminazione». Sui social sono circolati video che mostravano persone tossire e coprirsi la bocca mentre lasciavano il locale.

Inizialmente la polizia aveva pensato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma in seguito ha parlato di una «sostanza sconosciuta». Il servizio di ambulanze del Nord Ovest ha dichiarato che oltre 50 persone, alcune con sintomi oculari e respiratori, sono state curate sul posto. È stata inviata una squadra specializzata per la gestione di aree a rischio presso l'arena ed è stato comunicato che, a titolo precauzionale, erano in corso le operazioni di «decontaminazione».

«Chiunque abbia partecipato all'evento di stasera e abbia successivamente notato effetti collaterali o si sia sentito male, dovrebbe consultare un medico», ha dichiarato il servizio di ambulanza.

La polizia della Greater Manchester ha dichiarato che oltre 12.000 spettatori del concerto sono stati evacuati in sicurezza dall'arena, la più grande del Paese. «La nostra dichiarazione di stato di emergenza ci ha permesso di garantire che i servizi di emergenza e le agenzie partner possano collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare una risposta sicura – ha affermato il vice capo della polizia Steph Parker –. Ora inizieremo a comprendere appieno di che sostanza si trattasse e come si sia verificato questo incidente».

Co-op Live ha dichiarato che si è verificato un «incidente tra la folla» e che sta collaborando con la polizia per «individuare la causa e prendere i provvedimenti opportuni».