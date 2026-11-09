Giorgia Meloni rischia di ritrovarsi contro proprio quelle divise che il centrodestra ha sempre indicato come un simbolo della propria battaglia politica per la sicurezza. Mentre il calendario di novembre conta più di dieci scioperi e la Cgil prepara la mobilitazione generale contro la legge di Bilancio, arriva dalla polizia l’attacco più imbarazzante per Palazzo Chigi. Il Siulp, primo sindacato della Polizia di Stato per numero di iscritti, accusa il governo di aver tradito gli impegni sulla previdenza del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. E avverte: se l’esecutivo non cambierà posizione, anche gli uomini in uniforme potrebbero scendere in piazza. Per una maggioranza che rivendica continuamente la propria vicinanza alle forze dell’ordine, sarebbe uno smacco politico difficile da ignorare.

Il Siulp attacca Meloni: «Il governo ha tradito la parola data»

A mettere nero su bianco la protesta è Felice Romano, segretario generale del Siulp. Il sindacalista contesta l’assenza, nella bozza della manovra, delle risorse che il governo aveva promesso per la previdenza dedicata agli appartenenti al comparto.

«Nessun impegno concreto, nessuna traccia delle risorse stimate e promesse per la previdenza dedicata», denuncia Romano, che definisce «sconcertante» il quadro emerso dalla lettura del provvedimento.