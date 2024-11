«Sabato 17 dicembre la nostra manifestazione contro una manovra improvvisata e iniqua». Così su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta che definisce la manovra presentata dalla premier Meloni questa mattina «inadeguata rispetto al rischio recessione e all'impennata dell'inflazione».

«Lo avevamo anticipato nella nostra Assemblea di sabato. Ora, dopo le decisioni di ieri lo confermiamo con ancora più convinzione. Aiuti contro il caro energia per soli 3 mesi. Guerra contro i poveri e favori agli evasori. Poco o nulla per il lavoro e la crescita. Dulcis in fundo (si fa per dire...), da dicembre aumentano benzina e gasolio. È una legge di bilancio che aggraverà la crisi economica e sociale» - si legge ancora nel tweet.