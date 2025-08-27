Le condizioni dell’imprenditore ottantenne non sarebbero critiche, ma rimangono delicate: i medici hanno infatti ritenuto necessario intubarlo, poiché faticava a respirare autonomamente

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, si trova ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le condizioni dell’imprenditore ottantenne non sarebbero critiche, ma rimangono delicate: i medici hanno infatti ritenuto necessario intubarlo, poiché faticava a respirare autonomamente.

Moratti aveva festeggiato lo scorso maggio i suoi 80 anni con una grande festa organizzata dai figli nella residenza di famiglia a Imbersago. Un’occasione speciale che aveva visto riuniti molti dei campioni che hanno scritto pagine importanti con la maglia nerazzurra: da Ronaldo a Vieri, da Recoba a Pirlo fino agli eroi del Triplete conquistato nel 2010.