È quanto si legge in una una nota congiunta pubblicata sul sito del Quirinale e su quello dell'Eliseo. Ieri il governo d'oltralpe ha comunicato che non avrebbe accolto i 3mila migranti presenti nello Stivale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto con il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, un colloquio telefonico, nel corso del quale entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell'Unione Europea. È quanto si legge in una nota del Colle.

Mattarella e Macron, hanno ribadito «la grande importanza delle relazioni tra la Francia e l'Italia». Lo rende noto un comunicato dell'Eliseo. Il presidente Mattarella ha voluto sentire il capo dell’Eliseo forse anche per quanto dichiarato nella giornata di ieri dal governo francese, il quale ha comunicato che non avrebbe accolto i 3mila migranti presenti in Italia che per quanto stabilito negli accordi internazionali sarebbero destinati al soggiorno oltralpe.

I due presidenti - informa il comunicato della presidenza francese - «hanno entrambi affermato la grande importanza delle relazioni tra la Francia e l'Italia ed hanno sottolineato la necessità di mettere insieme le condizioni per una piena cooperazione in tutti i settori, tanto a livello bilaterale che in seno all'Unione europea».

La notizia della telefonata tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il presidente francese Emmanuel Macron è stata resa nota con un comunicato congiunto, diffuso dalla due presidenze e messo in home page sul sito del Quirinale e su quello dell'Eliseo.