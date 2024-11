Proseguono le indagini sulla rete dei fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro, arrestato lunedì alla clinica Maddalena di Palermo dove era andato a sottoporsi alla chemioterapia.

L'auto del capomafia è stata trovata a Campobello di Mazara, paese in cui il boss ha trascorso almeno l'ultimo anno di latitanza.

La Giulietta nera era in un garage del figlio di Giovanni Luppino, l'incensurato imprenditore agricolo che ha accompagnato il padrino di Castelvetrano alla casa di cura ed è stato arrestato con lui. Agli inquirenti ha detto di non aver saputo, fino al giorno del blitz, chi fosse il suo "passeggero" che, prima di allora, aveva visto solo una volta alcuni mesi fa. «Mi era stato presentato come Francesco e domenica sera mi ha chiesto di accompagnarlo dicendomi che doveva fare delle cure per il cancro», si è difeso.

Una ricostruzione che i pm ritengono totalmente falsa che mal si concilia con la presenza della macchina nel garage del figlio di Luppino, ma non solo. Alcune fonti dicono che prima di essere arrestati l'autista e il boss si sarebbero abbracciati. Inoltre, tra i pizzini sequestrati all'agricoltore è spuntato uno con scritto «guarnizione di sportello lato guida di Giulietta 1.6 ultima serie».

Un promemoria di acquisto di un pezzo per auto, guarda caso la stessa di Messina Denaro ritrovata oggi. La Giulietta è stata perquisita dalla polizia su disposizione del procuratore aggiunto Paolo Guido. All'interno non sarebbero stati trovati documenti o materiale rilevante, né sarebbe stato trovato un gps utile a ricostruire gli spostamenti del capomafia. Secondo gli investigatori, però, la macchina sarebbe stata acquistata dal capomafia in persona. Messina Denaro, a gennaio del 2022, sarebbe andato in una concessionaria di Palermo avrebbe dato in permuta una Fiat 500 e avrebbe pagato 10mila euro in contanti. Sia il contratto di acquisto che la permuta sono intestate ad una anziana disabile di 87 anni madre di Andrea Bonafede, il geometra di Campobello che avrebbe prestato l'identità al boss almeno dal 2020, data del primo intervento chirurgico al quale il capomafia si è sottoposto all'ospedale di Campobello di Mazara.