Chimica fisica e biologia saranno le tre materie del primo semestre di Medicina aperto a tutti. «Entro maggio faremo i decreti ministeriali, finora abbiamo mantenuto tutte le promesse». Lo ha detto la ministra dell'Università Anna Maria Bernini in question time.

«Domani in Consiglio dei ministri ci sarà l'approvazione definitiva del decreto legislativo sulla riforma. Si inizierà a profilare quale sarà il nuovo percorso: abbiamo dato risposta ad alcune incertezze: la didattica non sarà solo a distanza, il presupposto è in presenza, salvo possibilità di collegamenti a distanza, decideranno gli atenei in autonomia».