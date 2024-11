L'ufficio stampa del governo di Gaza gestito da Hamas ha annunciato che almeno 27 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nell'attacco israeliano della notte scorsa contro una scuola dell'Unrwa che ospitava sfollati a Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale: lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito.

Ismail Al-Thawabta, direttore dell'ufficio stampa, ha respinto le affermazioni di Israele secondo cui nella scuola dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Nuseirat c'era un posto di comando di Hamas. L'ufficio stampa di Hamas ha accusato Israele di aver commesso un «massacro orribile», riporta la Bbc.

Israele: «Nella scuola operavano terroristi»

Nel sito di Hamas attaccato a Nuseirat dentro una scuola dell’Unrwa «operavano terroristi di Hamas e della Jihad islamica che appartenevano alla Forza Nukhba e che hanno preso parte all’attacco omicida del 7 ottobre alle comunità israeliane». Lo ha detto il portavoce militare dell’Idf aggiungendo che «i terroristi avevano diretto terrore dall’area della scuola mentre la usavano come rifugio». Prima dell’attacco - ha aggiunto la fonte - «sono stati intrapresi passi per ridurre il rischio di danneggiare civili non coinvolti, incluse sorveglianza aerea e altre informazioni di intelligence».