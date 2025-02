Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto che la decisione presa all'unanimità dal governo è che «se Hamas non restituisce gli ostaggi entro sabato a mezzogiorno», senza specificare il numero, «il cessate il fuoco verrà interrotto e le Idf torneranno a combattere intensamente finché Hamas non sarà definitivamente sconfitto». Netanyahu ha anche detto che «alla luce dell'annuncio di Hamas della sua decisione di violare l'accordo e di non rilasciare i nostri ostaggi, ieri sera ho ordinato alle Idf di radunare le forze dentro e intorno alla Striscia di Gaza».

L’ultimatum di Trump

Anche il presidente Usa Donald Trump ha ribadito il suo ultimatum ad Hamas per il rilascio di “tutti” gli ostaggi sabato. Ieri aveva minacciato “l'inferno” in caso di mancato rispetto dell'impegno ed aveva sostenuto che l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas dovrebbe essere annullato in caso di mancata liberazione. «Parlo per me stesso, Israele può ignorarlo», aveva aggiunto.

La replica di Hamas

Le minacce del presidente statunitense sulla liberazione degli ostaggi non fanno altro che «complicare ulteriormente le cose»: ha replicato Hamas. Ieri Trump ha definito "terribile" la minaccia di Hamas di rinviare la liberazione degli ostaggi e ha promesso "un vero inferno" se non li rilascerà. «Trump deve ricordare che esiste un accordo che deve essere rispettato da entrambe le parti e che questo è l'unico modo per restituire i prigionieri (ostaggi)», ha detto alla Afp un alto funzionario del gruppo, Sami Abu Zuhri. «Il linguaggio delle minacce non ha alcun valore e complica ulteriormente le cose», ha aggiunto.

La mediazione di Guterres

«Dobbiamo evitare a tutti i costi la ripresa delle ostilità a Gaza che porterebbe a un'immensa tragedia. Faccio appello ad Hamas affinché proceda con la prevista liberazione degli ostaggi»: lo scrive su X il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. «Entrambe le parti devono rispettare pienamente gli impegni presi nell'accordo di cessate il fuoco e riprendere negoziati seri», aggiunge.

L’annuncio del kibbutz: «Shlomo Mansour è morto»

Intanto un kibbutz israeliano ha annunciato la morte in prigionia nella Striscia di Gaza di uno dei suoi residenti. Il Kibbutz Kissufim ha reso noto oggi in un comunicato che uno dei suoi residenti, un anziano israeliano preso in ostaggio dai militanti di Hamas il 7 ottobre 2023, è deceduto. «Con il cuore pesante, noi membri del kibbutz, abbiamo ricevuto questa mattina la notizia dell'omicidio del nostro caro amico, Shlomo Mansour, 86 anni, che è stato rapito dalla sua casa nel Kibbutz Kissufim durante l'attacco terroristico di Hamas il 7 ottobre 2024», ha detto la comunità dell'israeliano di origine irachena.