La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina, a pochi giorni dall'anniversario dell'invasione russa. La premier visiterà Bucha e Irpin, i sobborghi di Kiev dove i russi uccisero centinaia di civili. Nel pomeriggio incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La premier, sorridente, è stata accolta con un mazzo di fiori prima di uscire dalla stazione e salire in auto per trasferirsi in hotel. «Sono onorata, doveroso essere qui», ha detto la premier scendendo dal treno.

La premier con la delegazione italiana (con lei, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari) era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il primo ministro Morawiecki e il presidente Duda e poi si è diretta a Kiev.