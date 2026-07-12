Un gesto di stima tra due delle più grandi icone della storia del calcio. Roberto Baggio ha condiviso sui propri profili social una fotografia che lo ritrae insieme a Lionel Messi, accompagnata da un messaggio di ringraziamento rivolto al fuoriclasse argentino.

«Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto. Ti voglio bene amico mio», ha scritto l'ex numero 10 della Nazionale italiana.

Nello scatto, Messi consegna a Baggio la sua maglia numero 10 dell'Argentina, indossata nella partita vinta dall'Albiceleste contro la Svizzera. Un regalo dal forte valore simbolico, che testimonia il rapporto di stima e amicizia tra due campioni capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del calcio mondiale. Il post ha raccolto in poche ore migliaia di reazioni e commenti da parte di tifosi e appassionati, che hanno celebrato l'incontro tra due autentiche leggende del pallone.