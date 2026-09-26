L’aggressione sarebbe avvenuta ieri sera. Il legale, colpito da una sostanza caustica, è stato trasferito al centro Grandi ustioni del Cannizzaro di Catania dove è ricoverato in Terapia intensiva. Circostanze da chiarire

Un avvocato è stato aggredito da una sua cliente ieri sera a Messina. Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell’acido, provocandogli ustioni su diverse parti del corpo. Il legale è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina.

Dopo le prime cure e una fase di stabilizzazione, l’avvocato è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni. Le sue condizioni vengono monitorate dai sanitari.

L’uomo ha riportato ustioni su circa il 20% del corpo. Secondo quanto riferito dall’Ansa, le lesioni sono profonde e sarebbero state provocate dall’utilizzo di un prodotto caustico. Il legale è stato quindi ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, con prognosi ancora riservata.

Nonostante la gravità delle ustioni, secondo le informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta nella serata di ieri a Messina. La dinamica è ancora oggetto degli accertamenti da parte degli investigatori. A occuparsi delle indagini sono i carabinieri del comando provinciale di Messina, chiamati a ricostruire quanto accaduto e a chiarire le circostanze dell’aggressione.

La donna, secondo la prima ricostruzione riportata dall’Ansa, sarebbe una cliente dell’avvocato. Al momento non vengono forniti ulteriori elementi sulle ragioni che avrebbero portato all’aggressione né sulle circostanze precise nelle quali sarebbe stato utilizzato il prodotto caustico.