In arrivo sull'Italia un anomalo anticiclone africano che porterà caldo nei prossimi giorni sulle regioni centrali e meridionali con temperature che potranno sfiorare anche i 20-21°C in Sardegna e Sicilia. Raggiungerà l'Italia domani, dopo aver attraversato anche la Penisola Iberica, e si tratterrà sull'Italia fin dopo il Capodanno. Intanto, nelle prossime ore l'ultima perturbazione dell'anno 2021 colpirà soprattutto il Sud.

A dirlo è Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Secondo l'esperto oggi le piogge riguarderanno principalmente le regioni meridionali, risultando più consistenti tra Calabria e Sicilia tirreniche, altrove il tempo sarà più asciutto, ma sarà la nuvolosità diffusa e spesso compatta impedirà al sole di scaldare l'atmosfera. Mentre da mercoledì e soprattutto nei giorni successivi fino a dopo il Capodanno, un grosso campo anticiclonico di origine sub-tropicale, dall'Africa raggiungerà l'Italia.

Le temperature in Calabria

Nelle 5 province calabresi sono previste giornate dal clima primaverile sia a San Silvestro che a Capodanno. Secondo ilMeteo.it, la città di Reggio Calabria sarà quella dove potrebbero registrarsi le temperature più alte, con la colonnina del termometro che dovrebbe toccare i 18 gradi il 31 dicembre, e sfiorare i 20°C il Primo gennaio 2022. Il nuovo anno si aprirà con 19° C anche a Crotone, 17°C a Catanzaro, seguono Cosenza con 14°C e Vibo Valentia con 12°C e una nuvolosità diffusa.

La situazione nel resto d'Italia

L'alta pressione in inverno però, avverte Ghetti, non è sempre sinonimo di bel tempo e sole, infatti al Nord torneranno le nubi basse e le nebbie, così come su alcune zone del Centro e localmente pure sulle coste meridionali. Sui rilievi e sul resto dei settori invece sarà il sole l'unico protagonista dei prossimi giorni. È importante sapere che la "bolla" africana a circa 1500 metri ha una temperatura di quasi 15°C (un valore piuttosto anomalo per la fine di dicembre), misura che verrà facilmente raggiunta e anche superata di giorno sulle regioni centrali e meridionali e localmente pure sulle valli alpine (attesi quasi 17°C a Roma e fino a 20-21°C in Sardegna e Sicilia). Al nord invece a causa o della nebbia o del cielo coperto le temperature non supereranno i 7-9°C.