Attacco da Parigi sul tema dei migranti. Giorgia Meloni è «incapace di risolvere i problemi migratori» dell'Italia, ha detto il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin. «La signora Meloni - ha affermato il ministro dell'Interno - che guida un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta».

Non tarda la risposta dell'Italia. «Non andrò a Parigi per il previsto incontro con Colonna. Le offese al governo ed all'Italia pronunciate dal ministro Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni». Lo ha twittato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Salta quindi la missione del ministro degli Esteri italiano con la collega francese Catherine Colonna: un bilaterale previsto da tempo.

Parigi "spera" che la visita del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, venga «riprogrammata rapidamente». È quanto fa sapere il governo francese.