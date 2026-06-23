La vittima aveva 35 anni, era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo ed è caduto. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e accertando le responsabilità
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Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della Polizia Locale è morto durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto, quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra.
Secondo le prime informazioni, un'automobile non si è fermata a un posto di blocco, dando origine all'inseguimento nel quale ha perso la vita l'agente.
L'episodio è avvenuto nella serata di ieri. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e accertando le responsabilità.
La vittima aveva 35 anni ed era in servizio al momento dell'intervento.