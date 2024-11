Tra aprile e maggio di quest'anno, però, la madre ha visto la figlia nuovamente vicina al religioso nonostante all'uomo fosse stato espressamente vietato di prenderla in braccio e anche di non farla più entrare nella sua stanza. Ed è stato organizzato un nuovo incontro interno alla comunità. Quel giorno - siamo nel luglio scorso - incalzato da tutti i presenti, l'uomo ha ammesso di di aver ancora molestato la bimba. In quella circostanza tutta la conversazione è stata registrata dal padre della vittima e ora è agli atti dell'inchiesta.

Il religioso ha presentato dimissioni scritte dal suo ruolo di pastore, ma con la clausola che sarebbero state temporanee.

Secondo gli inquirenti l'anziano mostrerebbe incapacità di autocontrollo, considerando anche che, sempre secondo le accuse, i fatti riferiti dalla piccola sarebbero solo una parte. Ora il religioso è agli arresti domiciliari in casa sua, in Trentino. La piccola e la sua famiglia sono state invece accolti in un'altra sistemazione.