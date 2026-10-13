L'attore americano RJ Mitte, che interpretava il figlio del protagonista della serie Breaking Bad, il professore di chimica Walter White interpretato da Bryan Cranston, è morto all'età di 34 anni.

«È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa di RJ Mitte», ha dichiarato il suo agente Sean Reilly in un comunicato che non specifica la causa del decesso.

In Breaking Bad, una delle serie più apprezzate nella storia della televisione, l'attore interpretava Flynn, l'adolescente affetto da paralisi cerebrale.

Anche RJ Mitte era affetto dalla stessa patologia e ha sfruttato la sua carriera a Hollywood per sostenere le persone con disabilità. È stato ambasciatore delle associazioni United Cerebral Palsy e Shriners Children's e, con la sua fondazione benefica, la Mitte Foundation, ha sostenuto diverse iniziative filantropiche.

Oltre a Breaking Bad, RJ Mitte ha recitato nelle serie The Guardians of Justice e Switched, nonché nei film The Recall e The Oak Room.