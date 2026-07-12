Tragedia nel mondo del motociclismo sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, dove due piloti hanno perso la vita in un incidente verificatosi oggi durante la partenza della gara riservata alle categorie Stk1000 e Superbike del Campionato Internazionale Alpe Adria.

Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmayr, 33 anni, e il romeno Adrian Rus, 44 anni. Secondo una prima ricostruzione, la moto di Steinmayr, schierato in seconda posizione su una griglia composta da 47 piloti distribuiti su 16 file, è rimasta improvvisamente ferma a causa di un problema tecnico nel momento dello start.

Il pilota avrebbe immediatamente alzato il braccio per segnalare l'anomalia agli ufficiali di gara e agli altri concorrenti, ma il gesto non è bastato a evitare la tragedia. Rus, sopraggiunto ad alta velocità, non è riuscito a evitare l'impatto con la moto ferma.

Steinmayr è morto sul posto in seguito alle gravissime lesioni riportate nell'incidente, mentre Rus è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La notizia è stata confermata dal FIM Endurance World Championship (EWC) attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali: «Con profondo dolore, il Campionato Mondiale Endurance FIM ha appreso della morte di Philipp Steinmayr e Adrian Rus, in seguito a un incidente durante una prova del Campionato Internazionale Alpe Adria all'Automotodrom Brno».