Vani i tentativi di soccorso, il ragazzino era giunto in ospedale in condizioni disperate. Aveva appena finito la scuola elementare

È morto il ragazzino di 11 anni che poco dopo le 14 era stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia.

Il decesso del minore è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova dove era arrivato in condizioni disperate.

A quanto appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Poi è arrivata l'ambulanza che l'ha portato subito in ospedale ma il piccolo non ce l'ha fatta. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.