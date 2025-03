«C'è stato (e c'è ancora) un massiccio attacco informatico contro X». Lo ha scritto Elon Musk sulla piattaforma social di cui è proprietario. «Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse – ha aggiunto -, è coinvolto un grande gruppo coordinato e/o un Paese. Stiamo rintracciando».

Secondo Newsweek, da un post pubblico di Telegram, il gruppo di hacker Dark Storm Team avrebbe rivendicato la responsabilità di un attacco DDoS alla piattaforma, in pratica bloccando gli accessi. Dark Storm Team è noto per i suoi sofisticati attacchi di guerra informatica e per gli attacchi hackera sistemi ad alta sicurezza. Secondo Orange Cyberdefense, il gruppo è stato formato nel 2023 e ha un focus filo-palestinese. Il mese scorso ha promesso in un post di scatenare un'ondata di attacchi informatici sui siti web governativi dei paesi della Nato, di Israele e delle nazioni che sostengono Israele.