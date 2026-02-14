Secondo Germania, Francia, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi il dissidente russo sarebbe stato avvelenato in carcere con epibatidina, classificata come arma chimica. Mosca respinge le accuse e parla di «insinuazioni informative»

L'oppositore russo Alexei Navalny, morto in un campo di prigionia due anni fa, è stato ucciso dalla Russia con una «rara tossina» – una neurotossina presente nelle rane freccia ecuadoriane – secondo quanto affermano i governi di Germania, Francia, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi in una dichiarazione congiunta a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza.

«Sappiamo che lo Stato russo ha usato questa tossina letale per colpire Navalny, temendo la sua opposizione», ha dichiarato il Ministero degli Esteri britannico.

Londra ha segnalato Mosca all'organismo mondiale di controllo sulle armi chimiche.

Navalny è morto in prigione dopo essere stato avvelenato con una neurotossina presente nelle rane freccia ecuadoriane e classificata come arma chimica, hanno affermato i ministri dei cinque Paesi europei, che hanno lavorato insieme per giungere a queste conclusioni. I test di laboratorio dimostrano che Alexei Navalny è stato avvelenato in una prigione russa, ha affermato Yulia Navalnaya, anche lei presente a Monaco. Si ritiene che gli scienziati britannici di Porton Down abbiano avuto un ruolo chiave nella scoperta del piano del veleno per le rane, riporta Sky News.

L'atto «barbaro» poteva essere compiuto solo dal governo di Vladimir Putin, hanno aggiunto, annunciando che presenteranno i risultati delle loro ricerche all'organismo di controllo delle armi chimiche delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac). Non è chiaro come il veleno di rana – chiamato epibatidina – sia stato somministrato a Navalny, che al momento della morte si trovava in una colonia penale in Siberia. Le autorità russe all'epoca avevano affermato che la morte del dissidente non era sospetta, ma era stata causata da «malattie combinate», tra cui un battito cardiaco irregolare.

«Quando ci saranno i risultati dei test, quando ci saranno le formule per le sostanze, ci sarà un commento. Senza questo, tutti i discorsi e le dichiarazioni saranno solo un'insinuazione informativa volta a distogliere l'attenzione dai problemi urgenti dell'Occidente». Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato la dichiarazione con cui cinque Paesi europei hanno accusato il governo russo di aver ucciso l'oppositore Alexei Navalny con una tossina derivata da una rana che vive in America del Sud. Lo riporta la Tass.